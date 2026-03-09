「BANILA CO（バニラコ）」は、涙袋メイクを手軽に楽しめるアイカラースティック「ムードオンアイカラースティック」を、2026年3月初旬より全国のPLAZA・ロフトおよびロフトネットストアにて順次発売する。■これ1本でぷっくり涙袋メイク「ムードオンアイカラースティック」は、ボリューム感のある華やかな涙袋を演出するスティックタイプのアイカラー。スルスルと描けるやわらかな芯で、肌に負担をかけにくくスムーズにフィット。