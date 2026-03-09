同じ駅名なのに徒歩10分乗り換え案内アプリなどで経路を確認していると、同じ駅名にもかかわらず、別の路線へ乗り換えるケースがあります。ところが都内に限っても、同じ駅名でありながら、驚くほど離れている“トラップ駅”がいくつか存在します。 【遠いな！】これが同じ名称なのに離れている「トラップ駅」です（画像）しかも、有名な観光地へ向かう途中にもそうした駅が多く、そのパターンは大きく分けてふたつあります。