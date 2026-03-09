24時間テレビから、新潟市の障がい者支援施設に、安全機能付きの福祉車両が贈られました。24時間テレビから福祉サポート車両が贈られたのは、新潟市西区にある障がい者の就労支援施設「スペースBe」です。この車両には衝突を回避する安全機能などが搭載されていて、さっそく職員が使い方を確認していました。利用者の仕事の道具などを運ぶ際に使われるということです。去年の24時間テレビでは県内で総額1610万2894円の