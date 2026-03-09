きょう（9日）午後、香川県丸亀市の市道で、電柱に衝突した状態の軽乗用車が見つかりました。車の運転席からは高齢の女性が意識不明の状態で発見され、その後、死亡が確認されました。 警察によりますと、きょう午後4時ごろ、丸亀市垂水町の市道で、通行人から「車が電柱に衝突している。車の中で人が倒れている。意識がありません」と消防に通報がありました。車の運転席で高齢女性（74歳）が意識不明の重体で見つかりましたが、