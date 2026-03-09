27年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件で、遺族が殺人罪で起訴された安福久美子被告を相手取り、損害賠償を求める方針です。 【写真を見る】“事件から26年後の逮捕”安福久美子被告(69)に損害賠償請求へ 名古屋主婦殺人 遺族･高羽悟さん｢20年の時効は正義に反する｣ 1999年、名古屋市西区のアパートで、高羽奈美子さん当時32歳が首などを刺され殺害され、26年後に逮捕された安福久美子被告69歳が3月5日、殺人罪で起