エア・タヒチ・ヌイは、パペーテ〜シドニー線を12月14日に新規開設する。月・木曜の週2往復を運航する。所要時間はタヒチ発が8時間35分から8時間50分、シドニー発が6時間55分から7時間15分。フランス領ポリネシアは2025年に約27万9,000人の観光客を迎え、うちオーストラリアからの渡航者は8,000人超を数えた。同社は今回の路線開設について、南太平洋地域の主要ハブ空港との接続性を強化する取り組みの一環としている。タヒチとオ