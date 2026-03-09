フェイエノールトのエースストライカー、上田綺世は３月８日のNAC戦（３−３）で２ゴールを挙げ、今季通算ゴール数を「20」とした。NAC戦の19分、FWアニス・ハジ・ムサのCKから地面スレスレの低空ダイビングヘッドで先制ゴールを決めた上田は、何かを吠えながらガッツポーズ。その後、いつものお祈りポーズをする背番号９に、仲間たちが集まった。昨年12月６日、ズウォーレ戦で４ゴールの固め取りをして以来、久しぶりのゴー