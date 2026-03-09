高校サッカーの話題です。海外の高校生チームが広島を訪れ、広島県選抜と親善試合を行いました。■有田優理香リポート「日本から1万キロ離れたメキシコの高校生たち。間もなく交流試合が行われます。」試合に臨んだのは広島県と友好提携を結ぶメキシコ・グアナファト州の高校生たち。広島県選抜の高校生と親善試合を行いました。サッカーを通じて、言葉や文化の違いを超えて、同じピッチで汗を流す姿