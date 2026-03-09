県内の公立高校では3月9日に合格発表が行われ、受験生たちが歓喜の春を迎えました。広島市中区の基町高校では、午後1時半に合格者360人の受験番号が貼り出されました。■合格者「絶対ないと思っていたからすごい嬉しかった。ずっと勉強ばかりしてたからやっと報われたと思って。」■合格者「信じられない。夢？」■合格者Q誰に伝えたいですか「お母さんです。」Q高校生活どんなこと頑張りたい？「友達作りたいです、沢山。」「