尾道市の住宅から盗んだ現金2億円余りの一部を自宅などに隠していたとして、福山市の男が逮捕されました。窃盗などの疑いで2月に逮捕されたのは、福山市の自営業の男・32歳です。2025年5月から8月にわたり、尾道市高須町の住宅に侵入し、現金およそ2億500万円などを盗んだ疑いです。被害にあったのは91歳の男性で、被告とは面識がないということです。調べに対し、被告は容疑を認めていて、単独で犯行に及んだとみられていま