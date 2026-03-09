広島県被団協は、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を受け、関係国に即時停戦を求める決議を採択しました。これは3月9日、広島市内で開かれた県被団協の会合で決まったものです。決議では、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃などを受け、関係国に即時停戦するよう求めています。また、フランスのマクロン大統領が保有する核弾頭を増やす方針を表明したことなどについて、日本政府が核兵器も戦争もない世界に向