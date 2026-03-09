この週末、恒例の『にいがた酒の陣』が新潟市の朱鷺メッセで開催され、県内外の大勢の日本酒ファンでにぎわいました。 ■柿木哲哉記者 「まもなく2日目が開幕します『にいがた酒の陣』。スタート30分前ですが入口前には行列ができています。2日間のチケット2万枚はすでに完売しています。」 19回目を迎えた『にいがた酒の陣』は2日間あわせて約2万人が来場。県内82の酒蔵が提供する約500種類の日本酒を自由に試飲でき