独自の視点で取材し旬な情報をお届けする「ミヤワキのシテン」。テーマはこちら。「イラン攻撃から1週間」。アメリカ・イスラエルによるイランへの攻撃から1週間が経ち、県内での影響についてお伝えします。■■■VTR■■■福山市にある「調度品の亀川」です。店内には彩り鮮やかなじゅうたんが並びます。イランの遊牧民が羊の毛を使い手織りしたじゅうたん、「ギャッベ」です。■亀川 雅史さん「癒やしのじゅうたん