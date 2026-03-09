妻に暴行を加えて死亡させたとして傷害致死の罪に問われている男の裁判員裁判の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。 起訴状によりますと、五泉市の無職・木村敏行被告は2024年7月、自宅で妻の美恵子さんの胸や腹を複数回踏みつける暴行を加え肋骨(ろっこつ)骨折などにより死亡させた傷害致死の罪に問われています。 9日の初公判で木村被告は「間違いありません」と述べ、起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で、