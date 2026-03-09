プロ野球の開幕を前に、カープの選手名をメニューにつける焼き鳥店では「ドラフト会議」が行われました。カープファンおなじみの焼き鳥店「カープ鳥」。各店舗の店長など13人が集まり、今シーズンのメニューを決める「ドラフト会議」を開きました。■カープOB「カープ鳥きのした十日市スタジアム」木下富雄 店長「手羽先は…羽ばたけでしょ。羽ばたいてほしい。」1軍選手が