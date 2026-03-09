9日朝、指宿市の国道226号で普通乗用車が横転していた原付バイクと衝突する事故がありました。原付バイクの近くには運転していたとみられる女性(67)が倒れていて、その後、死亡。現場ではタヌキのような小動物が死んでいるのも見つかっていて、警察が事故との関連を調べています。事故があったのは、指宿市十二町の国道226号です。警察によりますと、9日午前6時ごろ、指宿市の40代の女性が普通乗用車を運転し、山川方向へ走