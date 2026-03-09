9日(月)は、広く晴れ間が出て幾分寒さが和らぎました。ただ、10日(火)は各地で雪や雨が降りそうです。 ◆10日(火)午前9時の予想天気図 日本付近は、低気圧を含む大きな気圧の谷となって湿った空気が集まりやすいでしょう。また、上空には依然として寒気が居座っていますので、平地でも雪が降るところがありそうです。 ◆10日(火)の天気の移り変わり 朝6時から広い範囲で雪が降るでしょう。新潟市など沿岸部でも雪雲がかか