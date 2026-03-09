尾道市の平谷市長から表彰されたのは、尾道市出身の青山学院大学４年 塩出翔太選手です。2026年の箱根駅伝復路で８区のランナーを務めた塩出選手。７年ぶりの区間記録更新となる力走で、トップを守ったまま９区へタスキを渡し、青山学院大学の３年連続９回目の総合優勝に貢献しました。■青山学院大学塩出翔太選手「いつも応援ありがとうございます。今後も陸上競技を続けさせてもらうので、引き続きあたたかい応援を