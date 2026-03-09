大相撲春場所は2日目。初日の8日、黒星発進となった津幡町出身の横綱・大の里は、9日はは先場所、取り直しの末に敗れている新小結の熱海富士に敗れ2連敗となりました。初日に若隆景に押し出しで敗れた石川県津幡町出身の横綱・大の里、連敗は許されません。大の里は右四つとなるも土俵際で、また引いてしまい熱海富士に寄り切られ、これで2連敗。3日目の10日は、東前頭2枚目の藤ノ川との対戦です。同じく津幡町出身の前頭11枚目の