ドラマ『パンチドランク・ウーマン』（日本テレビ系）公式アカウントは3月8日、投稿を更新。撮影時のオフショットを公開しました。【写真】篠原涼子&ジェシーのツーショット「同じポーズしてて可愛い」同アカウントは「第7話放送まであと1時間30分」とつづり、1枚の写真を投稿。俳優の篠原涼子さんとSixTONESのジェシーさんのツーショットです。2人はカメラを見つめながら同じポーズを決めており、分厚いコート姿から冬の撮影