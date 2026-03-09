カール事務器は、レトロな外観と国産刃の確かな切れ味を備えた卓上小型鉛筆削り「エンゼル5グラン」を発売する。「エンゼル5」は1960年発売「A−5エンゼル鉛筆削器」を2010年に復刻したモデル。どこか懐かしいレトロ感と、スチールの重厚さ、国産削り刃の切れ味が評価され人気となり、2011年日本文具大賞優秀賞を獲得した。今回、機械式鉛筆削りの心臓部であるスパイラル刃から自社工場で生産する態勢を整え、「エンゼル5」をリニ