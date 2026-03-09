「客室」大和ハウスグループの大和ハウスリアルティマネジメントは、東京都中央区で展開する「ダイワロイネットホテル銀座PREMIER」を、3月9日にリニューアルオープンする。同館はダイワロイネットホテルズのフラッグシップホテルとして2015年12月に開業し、昨年10周年を迎えた。東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」をはじめ各線からアクセスの良い立地を背景に、近年はインバウンドを含む観光で来場の消費者が全体の約8割を占めて