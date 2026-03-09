サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは「サッポロ生ビール黒ラベル EXTRA FEEL（エクストラフィール）」を3月10日に数量限定で発売する。今年の黒ラベルブランドは、飲用シーンや味わいがイメージしやすく季節性を感じる限定品を展開することで、黒ラベル“独自の世界観”はそのままに新たな消費者との接点を拡大する。同商品は、“出会い・発見”をテーマとし、新しい出会いや挑戦によって自分らしさを感