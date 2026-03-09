深夜から未明・・・住宅街が騒然 9日未明、熊本市東区の陸上自衛隊・健軍駐屯地に、長射程ミサイルの発射機が搬入されました。 【写真を見る】軍事アナリスト「攻撃はされない」が「説明不足」…住宅街の駐屯地へミサイル配備反対・賛成住民で騒然熊本 記者「健軍駐屯地の正門前には、賛成派・反対派・機動隊が集結し、異様な空気に包まれています」 8日夜、健軍駐屯地の正門前には「発射機が搬入される」という報道を受け