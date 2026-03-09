厚生労働省の専門部会は9日、神経難病「脊髄性筋萎縮症（SMA）」の2歳以上向け遺伝子治療薬「ゾルゲンスマ髄注」の製造販売承認を了承した。2歳未満が対象の点滴薬「ゾルゲンスマ点滴静注」は実用化されており、手続きを経て新たに髄注が承認されれば対象が成人まで広がる。脊髄の周囲から正常な遺伝子を投与することで症状の進行を抑え、運動機能の改善を目指す。過去にゾルゲンスマを投与されたことがある患者は使用できない