高市早苗氏（資料写真）高市早苗首相の応援を受けた馳浩氏が２期目の再選を逃した石川県知事選から一夜明けた９日、政府与党に衝撃が広がった。一部には横浜市長選で小此木八郎元国家公安委員長（当時衆院神奈川３区）が敗れ、支援を表明していた菅義偉首相（同２区）が総裁選出馬を断念した「横浜ショック」の再来を指摘する声も。野党は予算案審議で押され気味なだけに、「高市人気が揺らぐ石川ショック」（中道改革連合幹部）