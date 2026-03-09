春のセンバツに出場する北九州市の九州国際大学付属高校野球部の選手たちが9日、福岡県庁を訪れました。去年の明治神宮大会優勝に続く、再びの日本一を誓いました。九州国際大学付属高校野球部の選手たちは福岡県庁を訪れ、服部知事に4年ぶり4度目となる春のセンバツ出場を報告しました。九国大付属は去年11月、九州代表として出場した明治神宮大会で優勝し、創部67年目で初めて日本一となりました。センバツの初戦の対戦相手は、