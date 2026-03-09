【ポイント】・寒の戻り。10日（火）は全国的に寒く、関東は真冬並み。・10日（火）は北陸〜山陰の日本海側で雪や雨。・朝は関東北部の平地で積雪のおそれも。・関東の天気は周期的に変わり、12日（木）も再び、冷たい雨や雪。・週末以降は、関東〜九州で15度以上の所が多く、春らしい陽気。・来週は桜の開花が近づく見込み。【全国の天気】10日（火）は寒の戻りとなるでしょう。一時的に強い寒気が流れ込むため、午前中は北陸〜山