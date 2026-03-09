日常的に医療的ケアが必要な子ども＝「医療的ケア児」への支援について県は今月、アンケートで潜在的なニーズを調査します。県は先週金曜、小児科医などが出席する会合を開き、家族の負担感や生活への不安のほかケアを代行するサービス、レスパイトケアの利用状況などをアンケートで尋ねる案を示しました。この調査は、県が去年、県リハビリテーション病院・子ども棟の病床を半減させる方針を示した