東京オリンピック柔道男子60kg級で金メダルを獲得した郄藤直寿（32）が、所属するパーク２４本社で行われた会見で「柔道選手として一区切りつけた」と引退を発表した。「今までたくさんの方々に支えてもらい、ここまでやり切ることができた。本当にありがとうございました」と感謝の思いを伝えた。引退を決意した経緯について、郄藤は「（昨年の）講道館杯で負けたときに、（2028年）ロス五輪は厳しいだろうなと思い、