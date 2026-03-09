空へと延びる黒い渦。周囲のものを巻き込みながら、その威力を増しているのが分かります。大規模な竜巻が発生したのはアメリカの中部。6日、ミシガン州で捉えられた映像に映っていたのは、空に広がった暗い雲と地面から巻き上がる黒い風。すると突然、がれきが風に巻き込まれ、舞い上がりました。様々なものを巻き込みながら威力を増し、撮影者の目の前の駐車場まで到達。この竜巻は街に壊滅的な被害をもたらしました。現地の人は