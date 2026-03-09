グラビアアイドル、俳優として活躍する蓬莱舞さんの2nd写真集『ラストシーン』（撮影／佐藤佑一、税別3500円、「」が、光文社よりリリースされます。【写真】美しい…つるん陶器肌の蓬莱舞さん2022年にヤングジャンプ「制コレ22」でグランプリを受賞。週刊誌や漫画誌のグラビアページで人気を集める蓬莱さん。最近はドラマや映画、MVなど、映像作品への出演も増えており、注目度は高まる一方です。同写真集は2026年1月17日に誕生日