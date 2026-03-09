私はナルミ。夫とのあいだには4歳の娘ユキがいます。トモナから3人目の妊娠を聞き、私は驚きつつも祝福しました。しかし「子どもが1人しかいないママにはわからないよね」といったマウントのような発言の数々にモヤモヤしていました。その後、つわりがひどいと愚痴をこぼす彼女にカッとなった私は、「ひょっとして、3人目って“できちゃった”の？」と意地悪な質問をしてしまいました。送信してすぐに後悔しましたが、私が慌てたと