アメリカとイスラエルによるイラン攻撃の影響で、原油価格が高騰しています。今後の影響について、野村総合研究所の木内登英エコノミストに話を聞きました。資源エネルギー庁によると、愛知県のレギュラーガソリンの価格は、1カ月前から既に4円あまり上昇しています。野村総合研究所の木内登英エコノミストによりますと、原油価格の上昇により、ガソリン価格は最も早く最も大きく上昇するということで、1カ月程