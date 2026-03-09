わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。第17話娘の涙【編集部コメント】リカちゃん……きっと今まで本当に辛かったのですね。ナツキさんも小さなリカちゃんを抱きしめながら、代わってあげられないもどかしさを感じたことでしょう。でも