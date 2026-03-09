将棋の藤井聡太六冠が9日、カド番の王将戦第五局に逆転勝利。次の対局は地元・愛知です。栃木県大田原市のホテルで行われた、王将戦七番勝負第5局の2日目。藤井六冠は王将のタイトル4連覇中ですが、挑戦者の永瀬拓矢九段に1勝3敗と、負ければ失冠のカド番に追い込まれていました。序盤リードを許した藤井六冠ですが、88手で逆転勝利を収めました。藤井聡太六冠：「依然として苦しい状況なので、目の前の一局に集中して