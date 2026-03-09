任期満了に伴い、４月に行われるみどり市長選挙の立候補予定者説明会が開かれ、出席したのは３選を目指す現職の陣営のみでした。 ９日の説明会には、３選を目指してすでに出馬を表明している現職の須藤昭男さんの陣営のみが出席しました。陣営の関係者は、選挙管理委員会の担当者から立候補に必要な手続きなどについて説明を受けました。 前回２０２２年のみどり市長選は須藤さんが無投票で再選を果たしていて、今回も出馬を表明