鹿児島の魅力を詰め込んだ新しい土産品。次の「定番土産」になるかもしれません。新しい観光土産品コンクールの表彰式が鹿児島市で行われました。このコンクールは、県内の事業者の新しい土産品作りを後押ししようと、鹿児島商工会議所が2年に1度、開いています。今回は菓子部門と加工食品部門に合わせて55点が出品されました。(岡本アナウンサーの試食）「こちらが菓子部門で優秀賞に選ばれた焼きラブリ