異例の日曜日の開催となりました。衆議院の予算委員会が8日鹿児島市で、2026年度の予算に関する地方公聴会を開きました。塩田知事も出席し、2年連続で生産量が1位となった荒茶について、新しい市場の開拓に向けた予算の確保を求めました。衆議院の予算委員会が8日、鹿児島市で開いた地方公聴会。2026年度の予算案について、地方の自治体や専門家などから意見を聞くものです。与党の自民党と日本維新の会が提案して決まったも