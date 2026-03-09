サッカーJ2・J3百年構想リーグ。3連勝中のJ3・鹿児島ユナイテッドFCはアウェーでJ2大分と対戦。前節のJ2鳥栖戦に続き、格上相手に勝利を狙います。前半32分、パスカットした杉井が持ち上がり、左に開いた河村へ。折り返しに合わせたのは吉尾！惜しくも外れますが、奪った後の速い攻撃でチャンスを作ります。後半開始早々には左サイド福田のクロスに嵯峨！さらにそのすぐ後にも中山と河村の息の合ったコンビ