来週19日に開幕する『春のセンバツ高校野球』に出場する日本文理ナインが、甲子園に向けて出発しました。 9日朝、学校では教職員や保護者などが集まり出発式が行われました。 ■日本文理 田中利夫校長 「粘り強く諦めない強い野球を期待しています。」 ■日本文理 渡部倖成主将 「自分たちの野球をして全員で進んでいき『全進』で甲子園で戦っていきたいと思います。」 日本文理の初戦は、大会3日目の21日に21世紀枠