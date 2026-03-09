２０２５年に相次いだ市街地でのクマの出没。その対応を担うハンターですが、いま深刻になっているのが担い手不足です。そこでいま、自治体が直接ハンターを雇うガバメントハンターなどが注目されています。クマによる被害が過去最悪レベルとなった２０２５年。北海道内ではクマの目撃件数が５０００件を超え過去最多に。知床では登山中だった男性がクマに襲われ死亡する事故も起きました。 羅臼町役場で働く