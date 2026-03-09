B2西地区3位の鹿児島レブナイズは首位の神戸を迎え撃ちました。後半の怒涛の追い上げに会場は熱気に包まれました。B2西地区3位で3連勝中の鹿児島レブナイズはホームで西地区首位の神戸を迎え撃ちました。7日のゲーム1では第1クオーターからゲインズ・ジュニアやアウダなどが得点を重ねレブナイズがリードを奪います。しかし第2クオーターでは神戸にリードを奪われ、前半を折