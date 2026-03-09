『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「『赤信号でも行ってやろうと…』親子2人死亡事故男を逮捕」についてお伝えします。◇危険運転致死の疑いで逮捕・送検された会社員の杉林凌容疑者（26）。事故は7日午前5時半ごろ、富山市の国道の交差点で起きました。杉林容疑者が乗っていた車が道路沿いのブロックに乗り上げて電柱に衝突し、フロント部分が激しく大破。あたりには部品が散乱しています。そこから少し離