最新の全国映画動員ランキング（3月6日〜8日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が週末3日間で動員39万4600人、興行収入5億1900万円をあげ、2週連続で1位を獲得した。累計成績は動員111万人、興収14億円を突破している。【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル2位には、シンシア・エリヴォ、アリアナ・グランデ共演で人気ブロードウェイミュージカルを映画化した2部作の後編『ウィ