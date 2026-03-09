飲食店のドアを壊したとして現行犯逮捕された歌舞伎俳優の中村鶴松さんが不起訴処分となりました。ことし1月、東京・台東区の飲食店の出入り口のドアを蹴り、壊したとして逮捕され、その後、釈放された歌舞伎役者の中村鶴松こと清水大希さんについて、東京地検は9日付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由について、疑いはあるものの起訴を見送る「起訴猶予」としています。捜査関係者によりますと、清水さんは当時酒に