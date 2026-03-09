【北京、台北共同】中国外務省の郭嘉昆副報道局長は9日の記者会見で、台湾の卓栄泰行政院長が訪日したことについて「こそこそと日本へ赴き台湾独立を図る挑発的な小細工を行った」と批判した。「日本が台湾問題で突破を図ろうとたくらむことに断固反対する」と述べ「挑発行為を容認すれば必ず代償が伴う」と日本をけん制した。郭氏は「外部勢力による台湾問題への干渉に断固反対し、国家主権の安全と領土の一体性を断固として