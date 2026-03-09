◇第80回JABA東京スポニチ大会・予選リーグCブロック日本新薬（1勝1敗）9―3JR東海（1勝1敗）（2026年3月9日神宮）7日の初戦を落としていた日本新薬は9―3でJR東海に快勝し1勝1敗とした。初回に4番・浜田竜之祐内野手の中越え二塁打で2点を先制すると、7回は5番・若林将平外野手、9回は途中出場の西川凱斗外野手がアーチをかけた。投手陣では頼もしいルーキーが決勝トーナメント進出への望みをつなげた。最速151キ