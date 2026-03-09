グラビアアイドルでタレントの橋本梨菜（32）が9日、インスタグラムを更新。東京ドームで開催されている、WBCを観戦したことを報告した。「毎日みてる。めっちゃおもしろい！強い！」とつづり、日本代表のユニホームを着たメガネ姿を公開した。この投稿に「可愛すぎる」「いいなぁ〜」「羨ましい！」「素敵です」「美しい」などのコメントが寄せられている。