DeNAの大ファンで知られる歌手の相川七瀬（51）が9日、インスタグラムを更新。8日に東京ドームで開催された、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）1次ラウンドの日本−オーストラリアを観戦したことを投稿した。相川は「いつもお世話になっているご夫妻とWBCに行ってきたよ」と報告。黒のジャケットにネクタイ姿を公開した。そして「最高すぎる。野球大好き」と思いをつづり、「天覧試合」「横浜愛」などのハッシュタグを付